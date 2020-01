Leonardo DiCaprio i Camila Morrone: upojne chwile na plaży. Kim jest młoda partnerka?

Leonardo DiCaprio ma 45 lat i długą listę miłosnych podbojów. Życie starego kawalera bardzo mu odpowiada i nic nie wskazuje na to, by miał się ustatkować. Ostatnio spotyka się z o wiele młodszą Camilą Morrone, którą zabrał na Karaiby.

Leonardo DiCaprio i Camila Morrone spotykają się od kilku miesięcy (Getty Images)

Zdobywca Oscara za główną rolę w "Zjawie" dał się ostatnio sfotografować podczas plażowych igraszek z Camilą Morrone. Kochankowie spędzali urlop na jednej z wysp karaibskich, gdzie 22-letnia aktorka i modelka prezentowała fantastyczną figurę w bikini w panterkę. Z koeli DiCaprio nie próbował ukrywać zbędnych kilogramów.

Kim jest Camila Morrone?

O związku znanego aktora z dużo młodszą modelką zrobiło się głośno jakiś czas temu. Mogłoby się wydawać, że Morrone to kolejna gwiazdka, która chce się wybić na sławie DiCaprio, ale w rzeczywistości już wcześniej zapracowała na swoje nazwisko.

Camila Morrone to aktorka i modelka argentyńskiego pochodzenia, która w 2016 r. trafiła na okładkę tureckiego "Vogue'a". Jest córką aktorki Lucili Polak i modela Máximo Morrone, którzy rozwiedli się w 2006r. Co ciekawe, Polak przez wiele lat była w związku z Alem Pacino i choć nie doszło do ślubu, to Camila nazywa go swoim ojczymem.

W 2013 r. zadebiutowała w filmie "Bukowski" Jamesa Franco, później pojawiła się w "Never Goin' Back" i "Życzeniu śmierci" z Bruce'em Willisem. Jej najnowszy film to "Mickey and the Bear" z 2019 r.

- Teraz, kiedy coraz więcej osób widziało film z moim udziałem, czuję, że odzyskuję własną tożsamość – mówiła po premierze "Mickey and the Bear". - To frustrujące, bo to z kim się spotykasz, nie powinno cię określać zawodowo. Rozumiem to, że jestem z nim kojarzona, jednak chciałabym, żeby więcej dyskutowano o moich osiągnięciach niż o tym, z kim jestem w związku.

Morrone dodała, że nie widzi nic nadzwyczajnego w tym, że jej partner jest od niej dwa razy starszy.

- W Hollywood i na całym świecie jest pełno związków, w których jest duża różnica wieku. Sądzę, że każdy powinien się spotykać z tym, z kim chce – mówiła kilka tygodni temu.