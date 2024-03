Leonardo DiCaprio przyłapany ze znaną piosenkarką. Zdjęcia mówią same za siebie

Leonardo DiCaprio od lat należy do ścisłej czołówki gwiazd Hollywood. 49-latek ma w swoim dorobku wiele ról, które docenili zarówno widzowie, jak i krytycy. W 2016 roku za występ w filmie "Zjawa" aktor zdobył upragnionego Oscara, ostatnio można go zaś było podziwiać w głośnej produkcji Martina Scorsese, "Czas krwawego księżyca". Choć DiCaprio nie można odmówić talentu, światowe media rozpisują się nie tylko o jego aktorskich dokonaniach, lecz również życiu osobistym. Leo znany jest bowiem z zamiłowania do związków ze znacznie młodszymi partnerkami.