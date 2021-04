Les McKeown nie żyje. Był wokalistą Bay City Rollers

To przykra wiadomość dla melomanów i kolejna strata muzyki. Międzynarodowa prasa donosi o śmierci Lesa McKeowna, popularnego szkockiego wokaliscy z zespołu Bay City Rollers. Grupa święciła triumfy popularności w latach 70. Z jej repertuaru pochodzą takie przeboje, jak "I Only Wanna Be With You", "Bye Bye Baby", "Shang-a-Lang" czy "Give a Little Love", "Remember (Sha-La-La-La)".