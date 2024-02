Lesław Żurek ma dorosłą córkę. Nie poszła w jego ślady. Wiadomo, co robi

Lesław Żurek to postać dobrze znana polskiej publiczności. Zdobył popularność dzięki swoim rolom w wielu polskich serialach. Widzowie z pewnością pamiętają go z takich produkcji: jak "Londyńczycy", "Na dobre i na złe", "Magda M." czy "Barwy Szczęścia", w którym do dziś występuje. Dodatkowo, Żurek jest cenionym aktorem teatralnym, a także laureatem programu "Twoja twarz brzmi znajomo".