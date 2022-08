Leszczak wyłania się z wody niczym syrena. Wspomnieli o Koterskim

Jednak jeszcze do niedawna trudno było nadążyć za tym, co dzieje się w ich związku. Gdy oboje poznali się w 2016 r., aktor z miejsca zakochał się w modelce i po 10 dniach się oświadczył. Po kilku miesiącach oczekiwali już na syna Fryderyka. Do ślubu jednak nie doszło, bo para pod koniec 2019 r. postanowiła się rozstać.