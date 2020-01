Lewandowscy na urlopie. Anna opublikowała urocze zdjęcie

Po całorocznych zawodowych i rodzicielskich trudach Anna i Robert Lewandowscy postanowili udać się na krótki urlop. "Ten rok był dla nas niezwykle pracowity" - napisała Anna w opisie do instagramowego postu.

2019 rok był dla Anny i Roberta Lewandowskich niezwykle pracowity. Sportowe zmagania potrafią osłabić organizm, a ich nadmiar również i psychikę. Obowiązki związane z rodzicielstwem też nie należą do najłatwiejszych - na barkach rodziców spoczywa odpowiedzialność za małego człowieka. Lewandowscy nie mają więc lekko. Nic dziwnego, że postanowili udać się na krótki urlop, by choć na chwilę odciąć się od codzienności.

Na instagramowym profilu Anny pojawiło się zdjęcie szczęśliwej rodziny w komplecie. "Zasłużony urlop (piszę to z czystym sumieniem, bo ten rok był dla nas WYJĄTKOWO pracowity, krok po kroku, cel po celu, więc z pełną satysfakcją uznaję, że kolejny cel do spełnienia to ODPOCZYNEK" - napisała (zachowano oryginalną pisownię).