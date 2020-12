Lewandowscy w Polsce. "W końcu trochę czasu dla siebie"

"To był bardzo trudny rok dla wszystkich" - powiedział Robert Lewandowski po odebraniu nagrody FIFA The Best dla najlepszego piłkarza roku 2020. Zarówno on, jak i jego żona zaliczyli kilka mniejszych lub większych PR-owych wpadek. I o ile na pewno nie wpłyną one na stan ich bankowych kont, to jednak są rysą na idealnym wizerunku.