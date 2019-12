Lewandowska nie zwalnia tempa. Po świątecznym szale czas na trening

Pomimo wielu głosów oburzenia Anna Lewandowska nie zwalnia tempa i nawet podczas ciąży dba o formę. Za każdym razem przypomina jednak o zdrowym rozsądku i o tym, aby zbytnio nie forsować swojego organizmu. Poświąteczny okres to jednak świetny czas, by zabrać się za ćwiczenia.

Anna Lewandowska przekonuje, że nawet w trakcie ciąży warto być aktywnym fizycznie, lecz wszystko trzeba robić z umiarem. Namawia swoje obserwatorki do ruchu pod kontrolą lekarza. Sama, mimo doświadczenia, też nie przesadza. "A ponieważ kobiety w ciąży rządzą się swoimi prawami, wystarczy mi 30-minutowe cardio". Trzeba przyznać, że rzeczywiście nie jest to trening mocno obciążający organizm. Lewnadowska rezygnuje nawet z ćwiczeń, które sprawiają jej ogromną przyjemność: "Osobiście uwielbiam ten trening i, nie ukrywam, tęsknię za nim. Umówmy się tak, że zrobicie go za mnie".