Lewandowska serwuje motywacyjną przemowę. A jej fanki mówią tylko o torebce

Dla osób chcących zadbać o siebie media społecznościowe Anny Lewandowskiej to źródło niekończących się inspiracji. Co więcej, jej marki proponują cały wachlarz usług, które pomogą w walce o wymarzoną sylwetkę. Poza aplikacją z ćwiczeniami, mamy jeszcze diety, catering, zdrową żywność, a nawet kosmetyki. Zdaje się jednak, że to za wpisy na Instagramie oraz blogu fanki są jej wdzięczne najbardziej.