Lewy je śniadanie. Czym karmi go Anna Lewandowska?

Lewandowscy to obecnie jedno z najpopularniejszych małżeństw w Polsce. Mimo to, nie tak łatwo dowiedzieć się czegokolwiek o ich życiu prywatnym. Strzępki informacji na temat ich rodzinnego życia docierają do nas dzięki mediom społecznościowym. Nieocenionym źródłem jest Instagram Anny Lewandowskie j. Ostatnio trenerka opublikowała zdjęcie, obok którego nie mogliśmy przejść obojętnie.

"Chlebek z dżemem 🍞🍓 to co tygryski lubią najbardziej 🤗" – napisała Ania, reklamując jednocześnie swoje bezglutenowe chlebki. Choć docelowo cała uwaga miała skupić się na zdrowej żywności "Food by Ann", show skradł model pozujący do zdjęcia. A jest nim nie kto inny jak Robert Lewandowski.