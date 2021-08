"Żal gościa". Młynarska nie wytrzymała

Nie milkną echa tego, co wydarzyło się podczas ostatnich obrad Sejmu. Przypomnijmy, że ostatecznie przegłosowano propozycję nowelizacji ustawy medialnej nazywanej potocznie "lex TVN". Zdaniem ekspertów, polityków opozycji, ale również gwiazd i wielu widzów, takie działanie jest bezpośrednim atakiem wymierzonym w Grupę TVN. Posłowie przegłosowali bowiem ustawę, która zmierza do tego, by należąca do Amerykanów stacja nie otrzymała koncesji. Antybohaterem dnia został niewątpliwie Paweł Kukiz, który stwierdził, że pomylił się podczas głosowania i chciałby oddać swój głos ponownie. Efekt? M.in. głosy posłów partii Kukiz'15 (w tym właśnie jego) sprawiły, że ustawa została przegłosowana.