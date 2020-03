Liczne wydarzenia towarzyszące podczas FRYDERYK Festiwal 2020

W tym roku koncertom i uroczystym galom wręczenia statuetek po raz pierwszy towarzyszyć będą imprezy organizowane przez instytucje kultury Województwa Śląskiego. Między 8 a 13 marca zorganizowane zostaną atrakcje dedykowane miłośnikom opery, tańca, muzyki symfonicznej i filmu.

Pierwsze z wydarzeń towarzyszących FRYDERYK Festiwal odbędzie się w niedzielę, 8 marca, w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Będzie nim koncert Filmowy portret damy, oparty na kompozycjach związanych ze Śląskiem. Publiczność usłyszy m.in. muzykę Wojciecha Kilara, którą wybitny twórca skomponował do filmów Pan Tadeusz, Ziemia obiecana, Portret Damy, czy Trędowata. W Katowicach wybrzmi również Silver Concerto Adama Wesołowskiego, w wykonaniu pianisty Piotra Sałajczyka. Ten sam artysta, wraz ze Śląską Orkiestrą Kameralną, wykona jeszcze ekspresyjny Koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową op. 40 Henryka Mikołaja Góreckiego.

Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników tańca – 10 marca w malowniczej siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie odbędzie się Ogólnopolskie Święto Poloneza, w ramach którego będzie można poznać tajniki tańca będącego elementem polskiej tożsamości narodowej. Każdy, kto w tym dniu, w godzinach od 10.00 do 20.00, odwiedzi Koszęcin, będzie mógł wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez pedagogów i artystów Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Punktem kulminacyjnym będzie wspólne odtańczenie poloneza na dziedzińcu pałacowym o godz. 14.00.

Datę 11 marca powinni wpisać do kalendarzy fani musicali – to właśnie tego dnia w Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbędzie się koncert ponadczasowych przebojów, pochodzących z musicali należących do światowego kanonu, takich jak m.in. Evita, Upiór w operze, Koty, Skrzypek na dachu, Mamma Mia, czy Dzwonnik z Notre Dame. Na scenie pojawią się aktorzy, zespół wokalny i baletowy oraz orkiestra Teatru Rozrywki pod dyrekcją Mateusza Walacha. Koncert poprowadzi Michał Wójcik z popularnego kabaretu Ani Mru-Mru.