Lider białoruskiej kapeli musiał uciekać z Ukrainy. "Życie pisze straszne scenariusze"

"Przez ostatni miesiąc trzykrotnie odmówiono nam wydania zgody na koncertowanie. Bardzo poważnie podchodzimy do naszego projektu, niedługo wydamy nowy album, mamy wiele pomysłów. Dlatego postanowiliśmy tymczasowo wyjechać do Kijowa. Nie wiemy, co z tego wyjdzie i co będzie jutro, ale mimo to spróbujemy" – informowali muzycy na Instagramie.