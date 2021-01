Lider Elektrycznych Gitar: nie potępiam Jandy i Seweryna

- Ja nie potępiam tych osób. Przyjmuję ich wersję. Wierzę im, że to to miała być akcja, której celem było promowanie szczepień. To miała być akcja pożytku publicznego. Słyszałem też, że wykorzystano szczepionki, które musiały być szybko zużyte. Opieram się tu na doniesieniach medialnych. Nie znam się na tym, ile jest dawek w ampułce i jak szybko się one marnują. Proszę o to pytać lekarzy ”zakaźników”.