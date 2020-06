Kopania ze łzami komentuje rozwód. "Bardzo kochałam męża"

Rozwód tuż po ślubie? Kobiety boją się odejść, chociaż zostały zdradzone

- Byłam mężatką i bardzo kochałam męża. No, ale nie udało się. Jest to trudne, ale Igor ma piękny charakter i jesteśmy w bardzo dobrej relacji. Staramy się porozumieć pomimo tej przykrej sytuacji. I dla niego jest to przykre i dla mnie. Staramy się dbać o to, aby zawsze ta relacja gdzieś tam była dobra i ciepła – mówi, nie kryjąc łez artystka, która nie wyklucza, że być może kiedyś zejdzie się ze swoim mężem.