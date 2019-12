Lil Masti w nowej odsłonie. "Ja, matka"

Lil Masti, a właściwie Aniela Bogusz, diametralnie zmieniła swój wizerunek. Jeszcze niedawno kojarzona jako Sexmasterka, dziś stawia się w świetle poważnej, dojrzałej artystki.

Zdjęcie na Instagramie to tylko część apelu, jaki Lil Masti wystosowała do swoich fanów. "Uświadamia nam, że nie jest bezbronna i może odpłacić nam się za to jak ją traktujemy, w jednej chwili może oczyścić się i nie zostanie po nas żaden ślad". Czy youtuberka planuje pójść w stronę ekologii?