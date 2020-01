Lindsay Lohan chce wrócić do muzyki. Upadła gwiazda zmarnowała niejedną szansę

Lindsay Lohan już kilka miesięcy temu zapowiadała nagranie pierwszego od 12 lat singla. Fani ciągle czekają, tymczasem dawna idolka zdążyła też obiecać cały album i wskazała nieodległą datę premiery.



33-letnia Lindsay Lohan , która w show-biznesie funkcjonuje z przerwami od trzech dekad, najwyraźniej zamierza odpocząć od skandali i zerwać z wizerunkiem upadłej gwiazdy. Ostatnio wróciła do grania w filmach i serialach, a teraz zapowiada także reaktywację kariery muzycznej. Jeżeli wierzyć jej słowom na Instagramie, trzeci album Lohan będzie gotowy już na koniec lutego.

Taka nieoficjalna zapowiedź pojawiła się w komentarzu do zdjęcia Lindsay Lohan na jednym z fanowskich profili na Instagramie. Administrator strony wyraził nadzieję, że w tym roku dostaniemy trzecią płytę artystki, na co uzyskał odpowiedź od samej Lohan. Piosenkarka i aktorka skomentowała krótko: "Koniec lutego!".

Lohan ma na swoim koncie dwie płyty, "Speak" i "A Little More Personal (Raw)", które ukazały się w latach 2004 i 2005. Ostatni singiel wydała 12 lat temu, choć we wrześniu 2019 r. obiecywała, że wkrótce usłyszymy nowy kawałek, zatytułowany "Xanax".