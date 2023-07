Lis zakpił z podwójnych ślubów. Reakcja internautów była bezcenna

Tomasz Lis zdążył zauważyć nowy trend wśród celebrytów. I choć dziennikarz zajmuje się głównie tematyką polityczną, to jednak w tym przypadku zrobił wyjątek i skomentował sprawę na Facebooku. "Widzę, że jest jakaś moda na drugi ślub. Ja wziąłem drugi jeszcze zanim stało się to modne" - napisał. I choć sporo osób gratulowało Lisowi dystansu, to jednak znaleźli się też mniej przychylni internauci.