Przeczytała list do prezydenta. Musiała odnieść się do tego, co słyszy o LGBT

Roma Gąsiorowska należy do tych osób, które nieczęsto zabierają głos, jeśli chodzi o politykę. Roma zajmuje się swoim życiem i pracą, a w konflikty stara się nie wchodzić. Tym bardziej te wywołane przez polityków. Tym razem nie mogła jednak przejść obojętnie wokół debaty, która toczy się w Polsce. Chodzi o dyskusję wokół LGBT.

"Jestem osobą otwartą i tolerancyjną, wartości którymi się kieruję skupiają się wokół szacunku i miłości do drugiego człowieka. Bez względu na pochodzenie, status społeczny, wyznanie, orientację seksualną, przeszłość, priorytety, a nawet intencje, które mu przyświecają" - zaczęła swój post aktorka.

Przyznała, że do zabrania głosu w sprawie skłoniła się po przeczytaniu listu Daniela Lisa. Jego tekst krąży w mediach społecznościowych od kilku dni. Pisze w nim o tym, jak on, osoba homoseksualna, żył w strachu przed ujawnieniem swojej orientacji seksualnej. Pisze o myślach samobójczych i o tym, co czują młodzi udzie, którzy słyszą z ust prezydenta o "ideologii LGBT".