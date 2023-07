Lizzo spełniła marzenie córki Dowborów. Zaskakująca sytuacja na koncercie

Szczęście im dopisało, bo wszystko poszło zgodnie z planem: "I stało się… Dzięki fantastycznej reakcji tysięcy ludzi na koncercie, którzy sami wypychali 14-letnią dziewczynkę na przód, a także krzyczeli do Lizzo, machali i pokazywali palcami na nas, gwiazda wieczoru w końcu zauważyła transparent. Misja zakończyła się sukcesem, a nasza Janka miała najpiękniejszy wieczór w swoim życiu! To było coś nieprawdopodobnego. Marzenia są po to, aby je spełniać".