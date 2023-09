Loreena McKennitt na jedynym koncercie w Polsce

Loreena McKennitt to harfa, dźwięczny głos, kwintesencja folku irlandzkiego i celtyckich brzmień ubranych w eklektyczną muzykę elektroniczną i orkiestrową. To skojarzenia z magicznym serialem o szlachetnym rozbójniku z Locksley, to wspaniały utwór okraszający hollywoodzką produkcję z Christopherem Lambertem w roli nieśmiertelnego Connora MacLeoda, to bezkresne połacie Zielonej Wyspy, góry, piękno życia, poezja. Wszystko to znajdziemy w jej śpiewie, muzyce, brzmieniu głosu i zespołu.