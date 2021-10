"Love Island": Angela Dańczak wybrała nietuzinkową kreację

Angela Dańczak czekała jednak na to, by uwagę na nią zwrócił jeden konkretny uczestnik. Dziewczyna związała się z Arsenem i to z nim opuściła program. I choć początkowo wszystko układało się po jej myśli, bańka w końcu pękła. Okazało się, że Arsen nie był wobec niej szczery i lojalny.