Ludzie kultury przed wyborami. ”Kultura ma być patriotyczna, prawicowa i kościelna”

Krzysztof Skiba, muzyk: - Nie mówię, że Rafał Trzaskowski i jego formacja polityczna uważają kulturę za coś szczególnie ważnego, co trzeba jakoś mocno wspierać, ale przynajmniej za rządów PO nie było cenzury i ingerencji w świat kultury.

Skiba: - Formacja, która go popiera w wyborach, czyli PiS, na pewno. Wymienili dyrektorów teatrów i muzeów, próbowali cenzurować takie przedstawienia, jak ”Klątwa”. Powstała na nowo kategoria artysty dworskiego, reżimowego, który dostaje wysokie dotacje państwowe. Najlepszym przykładem jest Jan Pietrzak. Najlepiej doi się państwową kasę na patriotyzm, więc pieniądze z ministerstwa dostają projekty związane z Janem Pawłem II , kościołem i żołnierzami wyklętymi . A już Fundacja Olgi Tokarczuk pieniędzy od Glińskiego nie dostała. Przypomnę, że film Pawła Pawlikowskiego ” Ida ” pokazywany był w TVP ze specjalnym komentarzem historycznym, żeby widz wiedział, co ma myśleć. Wytłumaczyli nam, jak ma mamy odczytać ten film. Kultura ma być nasza: prawicowa i kościelna. Inni nie zasługują na pomoc państwa.

Duda pracuje dla Trumpa

- Trzaskowski chce też reformy mediów publicznych. Zapowiada więcej pieniędzy na kulturę w małych ośrodkach. Do tego bon 100 zł dla dzieci i młodzieży na zakup biletu do kina, teatru, muzeum, czy na zakup książki. Chce też opodatkować Lotto, żeby więcej pieniędzy szło z kolektur na kulturę, a nie tylko sport.

- Jestem w Społecznej Radzie Kultury przy prezydencie Warszawy. Ale to nie znaczy, że ja mu pisałam program prezydencki.

Ta ustawa ma gwarantować emerytury dla polskich twórców kultury. Jeśli nie będzie ich stać, państwo ma im dołożyć do składek ZUS.

Kos-Krauze: - To bardzo dobra ustawa, w powstanie której zaangażowali się filmowcy, pisarze, całe środowisko twórców. Muszę pochwalić ministra Glińskiego, bo widać, że chce nasz status uregulować.

Pomysł ministra Glińskiego i środowisk twórczych jest taki, żeby opodatkować producentów smarfonów, iPadów i tabletów. To tzw. opłata reprograficzna. Jeśli bowiem ma się nośnik, taki jak smartfon czy iPod, to korzysta się na nim z wytworów kultury: filmów, teledysków, muzyki, audiobooków, etc.