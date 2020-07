Luka Rosi wziął ślub. Gwiazdor disco polo pochwalił się piękną żoną

Łukasz Rosiewicz, szerzej znany jako Luka Rosi, to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów disco polo. 28-latek stał się popularny dzięki piosenkom: "A ty bądź", "Na niebiesko", "To nie grzech" oraz "Ta dziewczyna to żart". To na planie teledysku do jego z tych utworów w 2018 r. poznał swoją miłość. Niedawno zakochani powiedzieli sobie sakramentalne tak, o czym poinformowali w social mediach.