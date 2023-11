Łukasz Dziemidok rzucił aktorstwo i wyjechał z kraju. Tak dziś wygląda gwiazdor "Pierwszej miłości"

Jest we mnie, i zawsze będzie, pewna część mnie, ja - Łukasz-aktor, i nie mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że nigdy do tego zawodu nie powrócę w jakimś wymiarze. W Stanach Zjednoczonych robiłem jakieś niezależne filmy krótkometrażowe i teatr dla Polonii z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy Powstania Warszawskiego. (…) Moja agencja aktorska w Polsce od czasu do czasu mnie zagaduje, czy bym nie wrócił do gry - wyznał.