Łukasz Jakóbiak dokonał coming outu. "Chcę być wolny"

Łukasz Jakóbiak znany jest z prowadzenia talk show "20m2". W ósmą rocznicę nadawania programu wcielił się w inną rolę. Tym razem to on zasiadł jako gość i odpowiadał na pytania.

Jakóbiak odniósł się m.in. do wizualizacji swoich marzeń, czyli udziału w programie Ellen Degeneres, której jest wielkim fanem. Trzy lata temu internauci myśleli, że naprawdę go zaprosiła do swojego show, ale ostatecznie poczuli się oszukani. Prezenter przyznał, że wie, że źle to rozegrał.