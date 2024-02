Łukasz Nowicki o skomplikowanej relacji z ojcem. "Naprawdę mi żal, że go przy mnie nie było"

- Proszę mi wierzyć, że dla dziecka nie jest ważne, czym się zajmuje ojciec. [...] Dla dziecka ważny jest tata, który jest, który kopie piłkę, [...] po prostu będzie" - mówił dalej Nowicki. - Jestem oczywiście dumny z osiągnięć mojego ojca. Był wielką osobowością i cieszę się, że zrobił tak piękne rzeczy dla polskiej kultury, ale naprawdę mi żal, że go przy mnie nie było. Tak to się potoczyło. Rozumiem, nie mam pretensji, nie oceniam, biorę to na klatę ze świadomością straty, którą poniosłem - podsumował.