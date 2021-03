Łukasz Płoszajski założył własny biznes. Nie zgadniecie, czym się teraz zajmuje

Łukasz Płoszajski zdobył popularność za sprawą roli Artura Kulczyckiego w serialu "Pierwsza miłość" oraz innych produkcji głównie Polsatu. Niepewna sytuacja na rynku aktorskim podczas pandemii skłoniła go do podjęcia innej pracy.

Okazuje się, że aktor od małego miał smykałkę do interesów. Zaczęło się od szkolnego aktywizmu - a to założył radiowęzeł, a to namówił dyrekcję na utworzenie punktu skupu makulatury. Później handlował na giełdzie komputerowej, a w 2016 r. zaczął udzielać się w roli mentalisty, publikując na Youtube swoje zdolności "czytania i kierowania umysłem" ludzi.