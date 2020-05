Luksus to nie tylko wille. Projekty rezydencji

Wille z basenem, wielkie domy czy okazałe rezydencje — jak wiadomo, luksus nie jedno ma imię. Polskie gwiazdy już dawno poszły w ślad za celebrytami mieszkającymi za Wielką Wodą, hołdując zasadzie: zastaw się, a postaw się. Zobacz poniższe projekty i zamieszkaj jak Maryla Rodowicz, Jessica Simpson czy Nicolas Cage.

Domy gwiazd — willa czy rezydencja?

Willa z basenem od zawsze kojarzyła się z luksusem i dużym bogactwem. Jeszcze do niedawna Instagram pękał w szwach od zdjęć robionych w prywatnych basenach, gdzie gwiazdy z ochotą pozowały na różowych flamingach. Za chwilę rozpoczną się kolejne wakacje i zapewne czekają nas następne migawki z życia celebrytów, którzy zaskoczeni przez fotoreporterów, pokazują, jak ćwiczą jogę w swoich pięknych ogrodach, tuż obok prywatnych basenów. Jeszcze do niedawna taka willa zarezerwowana była tylko dla osób z wyższych sfer, polityków, celebrytów i gwiazd wielkiego kina. Teraz, dostępna jest dla każdego, kto lubi duże ogrody, przepych i... ma zasobny portfel.

Willę z basenem postanowiła sobie swego czasu sprawić nasza rodzima gwiazda, Joanna Krupa, która za swój dom w Los Angeles zapłaciła nie bagatela 10 milionów złotych. Podobnie jak rodzina Lewandowskich, która poszła o krok dalej, kupując posiadłość na Mazurach, z dostępem do prywatnej plaży. Piłkarz i jego żona posiadają również dom w Monachium oraz apartament w Warszawie przy ul. Złotej 44, gdzie także mają dostęp do prywatnego basenu, który udostępniany jest jedynie mieszkańcom wieżowca.

Projekty domów z basenem najczęściej wybierane są przez zachodnie gwiazdy, które mogą cieszyć się zdecydowanie lepszymi warunkami pogodowymi, niż te, które panują w Polsce. Najbardziej okazałe wille należą do takich gwiazd jak: Cher, Jessica Simpson, Kate Moss, Pamela Anderson czy do rodziny Osbournów. Nasi celebryci, w zdecydowanej większości stawiają na podmiejskie rezydencje czy też duże apartamenty w modnych dzielnicach Warszawy.

Projekty willi — zamieszkaj u siebie

Zakup projektu willi z basenem to koszt od 4 do 10 tys. zł. Za tą cenę możesz otrzymać zarówno projekt willi, jak i architektury ogrodowej oraz adaptację projektu na działce czy też tablicę informacyjną, która będzie niezbędna podczas budowy. Projekt możesz wybrać samodzielnie, kierując się, chociażby jednym z ważniejszych kryteriów, czyli wielkością działki. Osoby, które posiadają małą przestrzeń, mogą zainteresować się projektem Mistral, gdzie minimalna szerokość działki wynosi niecałe 25 metrów. Projekt zakłada wykonanie domu w stylu tradycyjnym, z dużą ilością przeszkleń oraz ogromnym tarasem, na którym znajduje się basen. Przyszłego właściciela domu, z pewnością ucieszy fakt, że przy wejściu na taras, została umieszczona sauna oraz łazienka z prysznicem. Dom nawiązuje stylem do wilii Magdy Femme, która znajduje się w Krupiej Wólce.

Miłośnicy nowoczesnych wnętrz, mogą zainteresować się projektem Willa z basenem, który z zewnątrz przypomina rezydencję Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Dom charakteryzuje się prostą bryłą, a elewacja została wykonana z tynku cienkowarstwowego w kolorze szarym z drewnianymi elementami. Na terenie rezydencji mamy spiżarnię, magazyn, kuchnię, jadalnię, saunę, dwie garderoby oraz 6 pokoi. Autor projektu Willa z basenem przewidział trzystanowiskowy garaż wysunięty do przodu. Do projektu można dokupić dodatki takie jak np. projekt klimatyzacji, ogrzewania podłogowego czy kominkowego.

Rezydencje — projekty na miarę potrzeb

Budowa rezydencji jest zdecydowanie droższa od tradycyjnych domów jednorodzinnych. Wynika to z faktu, iż niektóre elementy takie jak: elewacja, wnętrze czy otoczenie powinny być wykonane na wysokim poziomie. Wśród projektów dominują te powyżej 250 m2, ale również znajdą się takie o powierzchni ponad 400 metrów. Duży wpływ na koszty budowy mają również materiały potrzebne do wykończenia takie jak: drewno, kamień czy marmur. Projekty rezydencji to często okazałe wille w stylu klasycznym, ale znaleźć możesz również projekty surowych i minimalistycznych budynków.

Jeśli tak, jak Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska, jesteś fanem domów w stylu dwudziestowiecznych, podmiejskich rezydencji to zdecydowanie spodoba Ci się projekt Willa Siedziba. Co prawda nie jest to XIX-wieczny dworek w Jajkowicach, jednak projekt zdecydowanie wzoruje się na historycznych wzorach architektury rezydencyjnej. Budynek został zaprojektowany na planie prostokąta, posiada dwa wyjścia na taras, a na piętrze znajdują się dwa przestronne balkony. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż architekt zaplanował również miejsce na spiżarnię, garaż dwustanowiskowy oraz aż cztery garderoby. Fanką rezydencji wybudowanych w stylu klasycznym jest polska piosenkarka Maryla Rodowicz oraz jeden z najbardziej znanych prezenterów telewizyjnych Tomasz Kammel.

Projekty willi i rezydencji to nie tylko wielkie ogrody oraz luksusowe wnętrza. Aktualnie, większość z nas pracuje z domu lub prowadzi małe biznesy. W takiej sytuacji warto zdecydować się na jeden z wielu projektów budynku usługowo — mieszkalnego. Przykładem może być projekt Eximius I G2. Ten nowoczesny dom jednorodzinny posiada dużą strefę dzienną, dwustanowiskowy garaż oraz co ważne — duże pomieszczenie, które można urządzić jako mały warsztat czy biuro. Domy, które posiadają duże pomieszczenie gospodarcze, które można zaadaptować pod własne potrzeby, to z pewnością świetne rozwiązanie dla osób pracujących w branży muzycznej czy też modowej.