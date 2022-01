Luxuria Astaroth dziś jest Zusje. Szczerze opowiada o walce z uzależnieniem

- Miałam sprawę karną, groziło mi wiele lat więzienia, nawet dwa dni to by było dużo za dużo. Mama jest dla mnie najbliższą sobą, powiedziała mi, że jeśli nie zrobię czegoś ze sobą, to ona umrze, bo już tego nie wytrzyma. Nie mogła patrzeć na to, jak jej jedyne dziecko się zatraca – powiedziała w rozmowie z Sandrą Hajduk-Popińską.