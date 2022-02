Łysiak przez syna oszalał z radości. Musiał przepraszać sąsiadów

Mam w tej chwili otwarte dwa tematy: biograficzny film fabularny o Marianie Rejewskim i środowisku polskich matematyków, którzy rozgryźli niemiecką maszynę szyfrującą, Enigmę. Druga rzecz to serial dokumentalny o bitwie pod Monte Cassino. Ale raz - to projekty, które są jeszcze we wczesnej fazie przygotowań, a dwa - naprawdę nie chciałbym teraz mówić o sobie. Dziś zdecydowanie ważniejszy jest film mojego syna, a ja zdecydowanie nie chcę być ojcem, który "wozi" się na jego sukcesie i próbuje się lansować przy okazji zainteresowania medialnego nim i tym, co osiągnął. Robię sobie swoje, a dziś skupiam się przede wszystkim na wspieraniu Tadeusza i trzymaniu kciuków za to, żeby zdobył Oscara.