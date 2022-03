"Sprawa dla reportera". Co tu się wydarzyło? Jaworowicz przestała nad sobą panować

Program Elżbiety Jaworowicz od jakiegoś czasu przypomina karykaturę samego siebie. Tabloidowe tematy, żerowanie na patologii, kłótnie "ekspertów" zgromadzonych w studio według niezrozumiałego klucza, przerywniki w postaci występów zaproszonych do studia muzyków, jak Zenek Martyniuk, a do tego wręczanie prezentów i peany na cześć prowadzącej. Wszystko skondensowane do 45 min przedziwnego tworu, jakim jest "Sprawa dla reportera".