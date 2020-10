Ma 27 lat i z dumą podkreśla, że jest dziewicą

Ally Brooke, wokalistka zespołu Fifth Harmony, zdobyła się na intymne zwierzenia. 27 latka otwarcie opowiedziała o swojej decyzji, by nie uprawiać seksu aż do momentu, gdy wyjdzie za mąż.

Ally Brooke (Instagram)