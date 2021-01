Ma 51 lat i figurę, jak 20-latka. Zdradziła swój sekret na zgrabne ciało

Gwen Stefani w październiku 2020 r. skończyła 51 lat. Jednak piosenkarka wciąż wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał w 1995 r. Trudno uwierzyć, że gwiazda jest mamą trzech synów - po artystce wcale nie widać, że kiedykolwiek rodziła. Jak można się domyślić, to za sprawą diety, którą stosuje gwiazda.

Wygląda olśniewająco. Jaki jest sekret jej diety?

Portal "TMZ" dotarł do ridera gwiazdy - listy życzeń, które mają artyści przed swoimi koncertami. Okazuje się, że wymagania Gwen Stefani są ściśle określone. W garderobie piosenkarki znajdują się wody witaminowe, taca warzywna z ekologicznym dipem i miska zawierająca jagody, melony, banany, śliwki, jabłka i gruszki. To jednak nie wszystko. Na Gwen Stefani czekają również orzechy nerkowca, migdały, a także gorąca herbata zawierająca miętę i rumianek oraz organiczny miód.

Tak właśnie wygląda dieta piosenkarki. W rozmowie z "Elle" gwiazda wyznała również, że ogromną motywacją na zachowanie zgrabnej sylwetki jest pokazywanie się na scenie. "Chciałabym nie mieć żadnych zasad i móc jeść to, na co mam ochotę, ale przez lata nauczyłam się, że kiedy nie mogę ubierać tego, co chcę, jestem bardzo rozczarowana" - wyznała.