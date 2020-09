Ma raka w 4. stadium. Przygotowuje się na najgorsze

Shannen Doherty w 2015 roku po raz pierwszy wykryto u niej raka piersi. Przeszła szereg operacji i chemioterapii. Pierwszą bitwę udało się wygrać. Rok temu dowiedziała się, że nowotwór wrócił. Ma raka piersi w 4., najwyższym stadium. Choroba objęła też węzły chłonne. Aktorce udało się długo utrzymać to w tajemnicy, także przed przyjaciółmi. W nowym wywiadzie dla "Elle" Doherty opisała, jak wyjawiła bliskim to, że jej stan zdrowia drastycznie się pogorszył. Zaprosiła przyjaciół na obiad, a wśród gości był jej... onkolog. Wyjaśnił, co dokładnie dzieje się z organizmem Shannen i czy istnieją jeszcze szanse na wyzdrowienie.