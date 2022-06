Machine Gun Kelly we krwi. Co się stało?

Amerykański raper i pop-punkowiec Machine Gun Kelly chodził we wtorek z dość głębokim rozcięciem nad brwią. Był to efekt jego mocno osobliwego zachowania - muzyk na afterparty po wyprzedanym koncercie w Nowym Jorku… rozbił sobie kieliszek szampana na czole. Choć krew tryskała mu dość obficie z rany, Machine Gun Kelly nic sobie z tego zbytnio nie robił - nie chciał założyć bandażu oraz zmienić stroju. Sięgnął jedynie po jakiś łachman, by trochę przeczyścić twarz.