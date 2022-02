Maciej Dowbor grzmi: "Te igrzyska w Pekinie to jakaś farsa!"

Maciej Dowbor znany ze swojego poczucia humoru opublikował pełen złości post. Co aktora tak bardzo zbulwersowało? Wszystko za sprawą dramatu Natalii Maliszewskiej, która nie została dopuszczona do rywalizacji na Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022. Łyżwiarka przeszła kolejny test na COVID-19, niestety był pozytywny. Tym samym nie została w ostatniej chwili dopuszczona do startu.