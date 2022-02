Maciej Dowbor "oszustem z Tindera". Ktoś się pod niego podszywa?

Wstrząsający dokument "Oszust z Tindera" stał się hitem Netfliksa i poruszył widzów. Szokujące było nie tylko to, jak szybko bohaterowi udało się oszukać kobiety i nakłonić do przekazywania pokaźnych kwot, przez co te popadły w długi, ale też to, co działo się po samym śledztwie i, jak się okazuje, także po premierze filmu. Bo tytułowy oszust przeżywa wzmożoną falę popularności w sieci, a dodatkowo zapowiada, że chce walczyć o swoje "dobre imię". Niemniej to dzięki głośnemu dokumentowi powraca dyskusja o bezpieczeństwie w sieci i aplikacjach randkowych.