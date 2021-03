Maciej Maniewski krytykuje obostrzenia: "Decyzja rządu jest niepoważna"

- Jako fachowiec i osoba opiniotwórcza jak najbardziej rozumiem problem zagrożenia i popieram przestrzeganie wszystkich restrykcji, które obowiązują i de facto, od roku przestrzegamy ich we wszystkich salonach Maniewski, m.in. stosujemy maseczki, dbamy o zachowanie odstępu. Obserwujemy to co dzieje się w służbie zdrowia. Mamy różnych klientów - odwiedzają nas zarówno bizneswoman, jak i panie doktor i słyszymy co tak naprawdę dzieje się dookoła w Polsce i obecna sytuacja jest oczywiście niezmiernie poważna. Trzeba to uszanować i zrozumieć, natomiast nie rozumiem tego, jako człowiek i biznesmen, dlaczego naszą branżę po raz kolejny stawia się pod tzw. ścianą - wyznał fryzjer gwiazd.

- Uważam, że o takich rzeczach powinniśmy być informowani wcześniej. Tymczasem dowiedzieliśmy się o tym w czwartek o godz. 11 i tak naprawdę możemy pracować tylko do piątku włącznie. Jest to o tyle niepoważne, że praca w usługach, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, żeby w pewnym sensie służyć i być dla klienta. Decyzja rządu jest niepoważna również w odczuciu wielu klientów, którzy planowali przed świętami wizyty w salonach. Niestety, niektóre panie czekają z odwiedzinami do ostatniej chwili, tak by pięknie wyglądać przed Wielkanocą. Szkoda jest mi tych wszystkich klientek, które nie będą mogły nas odwiedzić. Gdybyśmy o takiej sytuacji dowiedzieli się troszeczkę wcześniej, to mielibyśmy czas, żeby poinformować klientki, przełożyć ich wizyty i logicznie zaplanować pracę salonów, tak by część tych osób przyjąć - powiedział Maniewski.