Maciej Musiał na zdjęciu z tatą. Wystąpili we wspólnej kampanii

Maciej Musiał należy do grona młodych aktorów, którzy dosłownie dorastali na oczach widzów. Rozpoznawalność zapewniły mu popularne seriale TVP - "Ojciec Mateusz" i "rodzinka.pl". Role w serialach były jednak dla niego zaledwie trampoliną do tego, by rozwijać swoją karierę. Dziś nie tylko gra w telewizyjnych produkcjach i filmach, ale realizuje się jako producent.