Maciej Musiał pokazał dziadka. "Największy kozak jakiego znam"

Maciej Musiał w sieci udostępnił fotografie z dziadkiem. Aktor od czasu do czasu pokazuje ujęcia ze starszym panem, który jest mu wyjątkowo bliski. Tym razem zrobił to nie bez okazji. Okazuje się, że dziadek aktora miał wczoraj urodziny. "Największy kozak jakiego znam skończył wczoraj 96 lat" - napisał Musiał.

Aktor dodał też komentarz swojego dziadka do narodowej kwarantanny. Obostrzenia zostały nałożone na Polaków już dwa tygodnie temu. Od tamtej pory zamknięte są szkoły, galerie handlowe czy kina. Minister zdrowia radzi, by z domu wychodzić tylko z ważnych powodów, np. do apteki czy po zakupy spożywcze. Niektórym ludziom trudno jest jednak wytrzymać w czterech ścianach. Ale dziadek Musiała ma za sobą doświadczenia, które sprawiają, że problem wytrwania w kwarantannie wydaje się naprawdę błahy.