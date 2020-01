Maciej Rock podsumowuje, jakim jest ojcem. Powstrzymuje córkę od czytania

Maciej Rock uchodzi za jednego z najbardziej wyluzowanych prezenterów telewizyjnych. Prywatnie jest jednak surowym ojcem trójki dzieci.



Prezenter udzielił wywiadu portalowi Baby by Ann należącego do Anny Lewandowskiej. Jego zdaniem ojcem został zbyt późno.

- Miałem 29 lat. Ale czuję, że wcale nie byłem młody, wręcz żałuję, że tak późno miałem dzieci. Powinienem był je mieć w wieku 25 lat! Dzisiaj, jak mam 41 z groszami – co mi dzieci wypominają co do miesiąca (śmiech) – to widzę, że wciąż jesteśmy z żoną skłonni do zabawy, chcemy i możemy imprezować. Gdyby nasze dzieci miały po 16 lat, moglibyśmy nawet sami wyjeżdżać na wakacje - powiedział.