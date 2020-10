Maciej Stuhr doczekał się młodzieży na protestach. "Coś ich zdenerwowało"

Od czwartkowego wyroku TK w sprawie prawa aborcyjnego w całej Polsce odbywają się kolejne protesty, blokady i demonstracje. Ludzie tłumnie wychodzą na ulice, by zaprotestować przeciwko odbieraniu im prawa do usuwania ciąży w przypadku stwierdzenia prawdopodobnego uszkodzenia płodu lub wystąpienia wad letalnych. Gniew skupił się głównie na partii rządzącej, do której maciej Stuhr od dawna nie pała sympatią. Mówiąc delikatnie.