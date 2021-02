Maciej Stuhr ma dość. Myśli o emigracji

W ostatnim tygodniu stycznia, po prawie stu dniach od wydania orzeczenia ws. aborcji, wyrok Trybunał Konstytucyjny został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Tym samym przesłanka patoembriologiczna, będąca jedną z trzech umożliwiających w Polsce legalne przerwanie ciąży, straciła moc prawną. W sieci i na ulicach znów zawrzało, zwłaszcza w Warszawie, gdzie Ogólnopolski Strajk Kobiet organizuje największe demonstracje. Liderka organizacji, Marta Lempart, podkreśla, że wyrok, podobnie jak sam upolityczniony Trybunał nie jest legalny, a dla lekarzy nadchodzi "czas próby". Do nowej, prawnej rzeczywistości polskich kobiet odniósł się w najnowszym wywiadzie dla "Wprost" Maciej Stuhr, który już jesienią poparł manifestacje kobiet.

Przyznał, że gdy dowiedział się o publikacji kontrowersyjnego wyroku ogarnęły go poważne wątpliwości.

"Zastanawiam się nad tym, na ile mamy jeszcze siły, czy nam się jeszcze chce walczyć o ten kraj. Jeśli mam szczerze odpowiedzieć, jaka była moja pierwsza myśl (po publikacji wyroku TK w sprawie aborcji), to była ona taka: czy mnie się jeszcze w ogóle chce być patriotą? Czy mam w sobie wystarczająco dużo determinacji, by toczyć bój o sprawy, o które w mojej opinii walczyć trzeba? Czy zostawić to innym? Bo ileż można się kopać z koniem?" - wyznał w rozmowie z dziennikarką "Wprost" Maciej Stuhr.