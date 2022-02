Maciej Stuhr niczym Adam Słodowy. Mówi, jak naprawić polską demokrację

Poza prostą i rzeczową treścią spotu wyróżnia go też konwencja. Wyraźnie nawiązuje ona do kultowego programu "Zrób to sam", który Telewizja Polska nadawała od 1959 r. do 1983 r. Prowadził go Adam Słodowy, zmarły w 2019 r. w wieku 96 lat. Mężczyzna spopularyzował w naszym kraju majsterkowanie. Pokazał m.in., jak zbudować karmnik dla ptaków czy łódkę z napędem z ogólnie dostępnych rzeczy. Stuhr ewidentnie na nim wzorował swoją kreację, gdyż zarówno głosem, jak i wyglądem naśladował Słodowego.