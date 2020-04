WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Polacy martwią się o przyszłość. Stuhr: "Ostatnią złotówkę zarobiłem 2 miesiące temu" W studiu WP odbyła się debata z udziałem Agnieszki Holland, Macieja Stuhra i Ilony Łepkowskiej. Prowadząca zadała pytanie Stuhrowi, w jakiej... w jakim porządku My w tej chwili żyjemy czy to jest jakieś państwo z kartonu jak podkreśla wielu komentatorów co w tej chwili mamy w Polsce co dzieje się w naszym kraju przede wszystkim Walczymy o nasze bezpieczeństwo takie jesteśmy sytuacji Walczymy o bezpieczeństwo naszych rodziców naszych dzieci zastanawiamy się czy będzie w stanie za co kupimy zrobimy zakupy w następnym tygodniu ja osobiście ostatnio złotówkę zarobiłem 2 miesiące temu tym żyje Polska tym żyją ludzie my rozmawiamy o tym czy odkleić kopertę którą dostaniemy zakleić ją z powrotem i przesłać jest właściwie absurdalne na Tym też polega kwasowość w tej sytuacji że my rozmawiamy o rzeczach które w tej sytuacji w sytuacji stanu wyjątkowego Niezależnie od tego jak pan Kaczyński chcę nazwać jest sytuacją wyjątkową w moim życiu najbardziej wyjątkową 89 rok nie był tak wyjątkowy dla mnie katastrofa smoleńska nie była aż takim wydarzeniem w naszym życiu jak to śmierć Karola Wojtyły nie była aż takim stanem wyjątkowym teraz mamy stan kiedy troszczymy się o siebie i swoich bliskich i to jest na pierwszym planie A to kto sobie coś tam postanawia kto chce walczyć o władze w większości Polaków kompletnie nie interesują zrobi pan Gowin tego jak zwykle nie wiadomo jak zwykle Część opinii publicznej pokłada w nim nadzieję kilkakrotnie te nadzieję były były zawiedziony