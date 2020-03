Maciej Zakościelny o pandemii koronawirusa: "Postanowiłem, że zamykam się"

Maciej Zakościelny dotychczas twierdził, że wyjście z domu w czasie pandemii koronawirusa nie może specjalnie zaszkodzić. Jednak gdy zobaczył zdjęcia prezentujące sytuację we Włoszech, zmienił zdanie. Sam też zachęcił, by nie wychodzić niepotrzebnie z domu.

Wierzę, że im szybciej nie damy rozwinąć się tej francy, tym szybciej powrócimy do 'normalności' Namawiam Was również do tego, bo inaczej nie ma to sensu. Życzę zdrowia. Bądźmy mądrzy" - dodał.