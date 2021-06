Maciejowi Dowborowi ukradli samochód. Para prosi internautów o pomoc

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zarówno ona, jak i on są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazują swoje życie prywatne. Fanom podoba się to, że oboje są bardzo naturalni. Aktorka należy do tych, które nie wstydzą się pokazywać bez makijażu.