Macklemore stwierdził, że odwyk uratował mu życie: "Mogłem umrzeć"

Macklemore pojawił się ostatnio w podcaście Taliba Kweliego "People’s Party", gdzie udzielił bardzo szczerego wywiadu, podczas którego opowiedział o swoich problemach z uzależnieniem. - Gdyby nie mój tata, który był w stanie wydać 10-12 tys. dolarów na moje leczenie, byłbym martwy - wyznał 37-letni raper. - To nie ma brzmieć dramatycznie. Tak właśnie było, mogłem umrzeć - dodał.

Gwiazdor rapu udał się na odwyk w 2008 r., by walczyć ze swoim uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Po ogromnym sukcesie swojego albumu "The Heist" i nagłym wzroście popularności Macklemore ponownie musiał zmierzyć się ze swoimi demonami. - Miałem szczęście, że trafiłem do ośrodka na 30 dni. Ludzie muszą zrozumieć, że nie ma w tym nic złego, że szukasz pomocy - wyznał muzyk.