Macklemore The Ben Tour - tylko miesiąc dzieli nas od koncertu w Polsce!

BEN to bardzo oczekiwany trzeci studyjny album Mackemore'a. "Zawsze chciałem zrobić album o nazwie Ben", dzieli się artysta. "Jest coś w płycie z własnym tytułem. Ma w sobie aurę podglądactwa. Wpuszczam ludzi do środka, ale w sposób, na który wcześniej nie czułem się w 100% komfortowo. Teraz już tak." W 2020 roku, podczas globalnej pandemii, znalazł chwilę na introspekcję - na co zazwyczaj ojciec trójki dzieci i koncertujący muzyk nie ma czasu...